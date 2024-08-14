В Самарской области сошли с рельсов пять вагонов с азотным удобрением

В межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте сообщили, что одной из предположительных причин происшествия является ненадлежащее техническое состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.
Следователи проверяют действия ответственных лиц железной дороги по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По данным ведомства, пострадавших нет, ущерб окружающей среде не причинен.
Задержек в движении поездов не допущено. На месте ЧП, как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, ведутся восстановительные работы.