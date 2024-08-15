В Курской области объявили об обязательной эвакуации Глушковского района

Ранее в среду эту меру ввели в самом поселке Глушково.
«Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Как ранее сообщалось, координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра “Патриот”. Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей», — написал он.
Незадолго до этого пресс-служба МЧС России сообщила, что большинство жителей приграничных районов области отселили в безопасные места. Уточняется, что сейчас в пунктах временного размещения находятся более восьми тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей.
Нападение на Курскую область
Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.