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Трейлер: как снимали фильм об аутисте со звездой «Слова пацана» и Догилевой

Источник: Российская газета

В онлайн-кинотеатре KION 15 августа, в день выхода финальной серии сериала «Она такая классная» (18+), выйдет документальный фильм (18+) о съемках проекта.

В нем авторы и продюсеры Игорь Мишин, Рубен Дишдишян, сценарист Кирилл Дышловой, креативный продюсер Кристина Рельян, а также актеры Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Павел Майков, Евгений Егоров, Валерий Степанов, Олег Рязанцев, Екатерина Федулова, Игорь Хрипунов и Татьяна Догилева поделились своими эмоциями от съемочного процесса, который стал для всех большим приключением.

Зрители узнают, почему у сериала такое необычное название, рассмотрят локации проекта, которых в проекте больше 140, увидят опасные каскадерские трюки и то, как они готовились. Также в фильме покажут неснятые дубли с разноцветной машиной, в которой четверка главных героев отправилась в большое путешествие, изменившее их жизни.

Лев Зулькарнаев поделится подробностями своих поездок в благотворительный фонд «Антон тут рядом», а директор фонда Елена Фильберт расскажет о том, как он работал над ролью Лени.

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