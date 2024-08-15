Трейлер: как снимали фильм об аутисте со звездой «Слова пацана» и Догилевой

Зрители узнают, почему у сериала такое необычное название, рассмотрят локации проекта, которых в проекте больше 140, увидят опасные каскадерские трюки и то, как они готовились. Также в фильме покажут неснятые дубли с разноцветной машиной, в которой четверка главных героев отправилась в большое путешествие, изменившее их жизни.