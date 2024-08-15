Появился брутальный русский трейлер «Крэйвена-охотника» с Юрием Колокольниковым

Появилась локализованная русская версия второго трейлера (18+) фантастического боевика «Крэйвен-охотник». Это «сольник» одного из героев пантеона Marvel.
«Русский иммигрант Сергей Кравинов должен всем доказать, что он величайший охотник в мире. Крэйвен-охотник — это история о том, как и почему появился один из самых знаковых злодеев Marvel», — гласит описание ролика.
В главной роли — Аарон Тейлор-Джонсон. В ролях — Рассел Кроу, Фред Хекинджер, Юрий Колокольников, Кристофер Эбботт, Алессандро Нивола. Режиссер — номинант премии «Оскар» Джей Си Чендор.
У фильма — «взрослый» рейтинг R. Прокат — с 11 декабря.