Бисмарк
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появился брутальный русский трейлер «Крэйвена-охотника» с Юрием Колокольниковым

Источник: Российская газета

Появилась локализованная русская версия второго трейлера (18+) фантастического боевика «Крэйвен-охотник». Это «сольник» одного из героев пантеона Marvel.

«Русский иммигрант Сергей Кравинов должен всем доказать, что он величайший охотник в мире. Крэйвен-охотник — это история о том, как и почему появился один из самых знаковых злодеев Marvel», — гласит описание ролика.

В главной роли — Аарон Тейлор-Джонсон. В ролях — Рассел Кроу, Фред Хекинджер, Юрий Колокольников, Кристофер Эбботт, Алессандро Нивола. Режиссер — номинант премии «Оскар» Джей Си Чендор.

У фильма — «взрослый» рейтинг R. Прокат — с 11 декабря.