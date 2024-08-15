Что произошло в Иркутске в ночь на 15 августа 2024 года: последние новости

46-летняя женщина хотела подзаработать в интернете. С ней связался якобы брокер и рассказал о возможных способах заработка, а после предложил вложить деньги. Так женщина отправила мошеннику 500 тысяч, которые копила долгие годы. Остальную сумму она заняла у брата, который большую часть средств оформил в кредит.