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Что произошло в Иркутске в ночь на 15 августа 2024 года: последние новости

39-летний водитель «Тойота Камри» погиб в аварии в Братском районе.

Источник: Комсомольская правда

39-летний водитель «Тойота Камри» погиб в аварии в Братском районе.

Мужчина неправильно выбрал скоростной режим. Из-за чего съехал с проезжей части, а после его машина опрокинулась. Водитель седана погиб на месте аварии еще до приезда врачей.

«Копила много лет»: 46-летняя жительница Братского района перевела на счет лжеброкеров почти 1,5 млн.

46-летняя женщина хотела подзаработать в интернете. С ней связался якобы брокер и рассказал о возможных способах заработка, а после предложил вложить деньги. Так женщина отправила мошеннику 500 тысяч, которые копила долгие годы. Остальную сумму она заняла у брата, который большую часть средств оформил в кредит.

17-летний мотоциклист и его пассажир погибли в аварии в Усольском районе.

17-летний парень ехал на мотоцикле около трех часов ночи в компании своего 18-летнего приятеля. В какой-то момент они вылетели на встречку и столкнулись с водителем кроссовера. Молодые люди погибли прямо на месте аварии.