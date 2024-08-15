Макрон сообщил о гибели пилотов после столкновения истребителей

Агентство AFP уточнило, что все пилоты, попавшиеся в аварию, имеют французское гражданство и речь не идет о военнослужащих с Украины, которые проходят подготовку в другом регионе. По информации телеканала BFMTV, два истребителя приписаны к части, где обучают летчиков и штурманов. В рамках данной учебной миссии они вылетали в Германию для отработки заправки в воздухе, столкновение же произошло уже по возвращении во Францию. Для установления обстоятельств произошедшего было начато расследование.