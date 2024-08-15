Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях

«На Купянском направлении… ситуация напряженная… Напряженная ситуация на Северском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС России медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.