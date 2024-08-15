В США осудили россиянина за продажу краденых банковских данных

В документе подчеркивается, что Кавжарадзе 16 февраля признал себя виновным в сговоре с целью банковского и электронного мошенничества. В августе 2021 года ему были предъявлены обвинения, после чего он был экстрадирован в США, где в мае 2022 года впервые предстал перед судом и с тех пор находился под стражей.