Из Челябинской области выслали более тысячи мигрантов

Только по результатам последнего рейда полицейских по строительным объектам пригорода Челябинска и Тракторозаводского района города, суды приняли отправить восвояси из нашей страны трех мигрантов. Теперь устанавливаются работодатели, которые приняли на работу этих незаконно находящихся на территории России товарищей. Им грозит штраф до 800 тыс. рублей.