Из Челябинской области выслали более тысячи мигрантов

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства с января месяца челябинские суды приняли решение о выдворении за пределы России 1123 граждан иностранных государств. Тем временем южноуральские полицейские смогли пресечь 8,5 тыс. административных правонарушений в области миграционного законодательство, возбудили 907 уголовных дел.
Только по результатам последнего рейда полицейских по строительным объектам пригорода Челябинска и Тракторозаводского района города, суды приняли отправить восвояси из нашей страны трех мигрантов. Теперь устанавливаются работодатели, которые приняли на работу этих незаконно находящихся на территории России товарищей. Им грозит штраф до 800 тыс. рублей.