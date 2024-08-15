Авария с тремя пострадавшими произошла на плотине ГЭС в Иркутске 15 августа

15 августа около 7 часов утра на плотине ГЭС в Иркутске произошла авария. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
По предварительной информации, 63-летний водитель машины «Сузуки Витара» ехал со стороны Свердловского района в направлении Байкальского кольца и выехал на встречку. После чего столкнулся с «Шевроле Кабальт».
— В аварии оба водители и пассажир «Шевроле» получили травмы, — отмечают в пресс-службе ведомства. — Их доставили в больницу. Сейчас на месте ДТП работают полицейские, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Тем временем на плотине ГЭС образовались огромные пробки. Общественный транспорт и машины практически не продвигаются.