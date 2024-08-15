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Медведь разрыл могилу и вытащил части трупа в Комсомольске-на-Амуре

Зверь бросил останки прямо возле надгробья.

Источник: Соцсети

Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались на очередное нашествие медведей на городское кладбище. Об этом сообщили в Telegram-канале «Хабарай».

По данным паблика, вчера, 14 августа, произошли сразу две встречи со следами активности косолапых. В 10-м квартале посетители кладбища нашли разрытую могилу и вынутые из неё скелетированные останки. Предполагается, что медведь искал пищу, но когда обнаружил, что поживиться нечем, бросил находку и ушёл.

Также лесные гости проявляли интерес к 105-му кварталу — здесь нашли шкуру животного. Вероятно, отмечают подписчики, это была корова, которая по неосторожности забрела на кладбище и стала жертвой хищника.

Напомним, ранее в Магаданской области медведь съел рыбака, который шёл домой через лес.

флора и фауна