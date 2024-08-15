Медведь разрыл могилу и вытащил части трупа в Комсомольске-на-Амуре

По данным паблика, вчера, 14 августа, произошли сразу две встречи со следами активности косолапых. В 10-м квартале посетители кладбища нашли разрытую могилу и вынутые из неё скелетированные останки. Предполагается, что медведь искал пищу, но когда обнаружил, что поживиться нечем, бросил находку и ушёл.