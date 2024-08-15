С начала года на железной дороге в Челябинской области погибли 5 человек

«С января по июль на Южно-Уральской магистрали от наезда подвижного состава травмированы 20 человек (из них 16 человек — смертельно), от поражения электротоком — один», — говорится в комментарии.
Расследования происшествий показывают, что их основные причины — нарушение правил личной безопасности и переход ж/д путей в неположенных местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне либо в состоянии алкогольного опьянения.
В Челябинской области от наезда подвижного состава травмированы семь человек, из них пятеро погибли.
ЮУЖД напоминает, что переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов.
Общая цифра дана с учетом Челябинской, Оренбургской, Курганской и Самарской областей, а также Петропавловского отделения ЮУЖД.