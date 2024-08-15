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С начала года на железной дороге в Челябинской области погибли 5 человек

С начала года на железной дороге в Челябинской области погибли пять человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«С января по июль на Южно-Уральской магистрали от наезда подвижного состава травмированы 20 человек (из них 16 человек — смертельно), от поражения электротоком — один», — говорится в комментарии.

Расследования происшествий показывают, что их основные причины — нарушение правил личной безопасности и переход ж/д путей в неположенных местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне либо в состоянии алкогольного опьянения.

В Челябинской области от наезда подвижного состава травмированы семь человек, из них пятеро погибли.

ЮУЖД напоминает, что переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов.

Общая цифра дана с учетом Челябинской, Оренбургской, Курганской и Самарской областей, а также Петропавловского отделения ЮУЖД.

несчастный случай