Пленный из нацбата «Азов»* объяснил, почему хочет воевать за Россию

«Вторая причина, более основная: я родился здесь, я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке, был мобилизован в 2022 году, и здесь (в плену — ред.) пришел к тому, что я хочу остаться. А для того, чтобы полноценно остаться и вести полноценную жизнь на данной территории, мне в любом случае нужно будет отслужить в армии, поэтому принял решение остаться и служить», — сказал бывший азовец.