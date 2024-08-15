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Пленный из нацбата «Азов»* объяснил, почему хочет воевать за Россию

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Один из пленных военнослужащих украинского нацбата «Азов»*, выразивший желание воевать за Россию, объяснил в беседе с РИА Новости это решение желанием остаться в родном регионе и тем, что Киев не обменял его за два с лишним года.

Источник: © РИА Новости

Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости накануне о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ.

«В первую очередь, я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, уже два года и четыре месяца прошло», — сказал Станислав Кадраков, который был мобилизован в батальон «Азов»* весной 2022 года и сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Вторая причина, более основная: я родился здесь, я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке, был мобилизован в 2022 году, и здесь (в плену — ред.) пришел к тому, что я хочу остаться. А для того, чтобы полноценно остаться и вести полноценную жизнь на данной территории, мне в любом случае нужно будет отслужить в армии, поэтому принял решение остаться и служить», — сказал бывший азовец.

* Запрещенная в России террористическая организация.