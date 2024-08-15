В Хабаровском крае подтоплены 60 приусадебных участков и 10 автодорог

В результате прохождения паводка на ряде рек региона ГУ МЧС России по Хабаровскому краю зафиксировало подтопление 60 приусадебных участков и 10 автомобильных дорог. Гребень самого крупного — уссурийского — паводка проходит на участке между селами Лончаково и Шереметьево, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В селе Видное Вяземского района подтоплены 13 приусадебных участков и две автомобильных дороги, в Кедрово — 14 приусадебных участков и одна дорога, в Кукелево — два приусадебных участка и одна дорога, в Забайкальском — 10 приусадебных участков и одна дорога, в Виноградовке — две автодороги.
В районе имени Лазо пять приусадебных участков в селе Полетное освободились от воды, подтопленными остаются 15 территорий. Также вода остается на двух приусадебных участках в селе Петровичи. В селе Лончаково Бикинского района за прошедшие сутки обстановка не изменилась. Остаются в воде шесть земельных участков и две дороги.
— Для мониторинга складывающейся гидрологической обстановки и оказания адресной помощи населению Лончаково, Видного и Кедрово продолжают работать три группы спасателей в составе 15 человек и шести единиц техники, включая три лодки. За сутки оказана помощь по доставке питьевой воды жителям Видного, также спасатели помогают собственникам пяти подворий, — уточнили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Кроме того, из-за выпавших накануне осадков, вода вышла на дорогу в селе Гайтер Комсомольского района, но транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме. Из-за повышения уровня реки Урми, в селе Кукан Хабаровского района произошло подтопление четырех приусадебных участков.