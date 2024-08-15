Глава СК РФ ждёт доклад по делу об избиении мальчика в ЖК «Авиатор» в Перми

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад по делу об избиении мальчика в ЖК «Авиатор» в Перми, сообщили в следкоме.
Речь о пострадавшем от рук пьяного мужчины 14-летнем подростке. Его мать подала заявление в полицию 12 августа.
«В медиа сообщается, что после обращения родителей пострадавшего в органы внутренних дел никаких процессуальных решений принято не было», — рассказали в СК РФ.
Доклад по делу Александр Бастрыкин поручил подготовить главе СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, в Перми мужчина сначала оскорбил гулявшего во дворе подростка, а затем избил его. Это запечатлели видеокамеры. Мать мальчика обратилась в полицию. Следком возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».