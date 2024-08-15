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В Новосибирске водитель Hyundai Solaris насмерть сбил 67-летнюю пенсионерку

ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переде.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В четверг, 15 августа, серьезная авария в Первомайском районе: там в 7.05 утра иномарка насмерть сбила пенсионерку.

— 33-летний водитель Hyundai Solaris ехал по улице Аксёнова в сторону улицы Героев Революции. Напротив дома № 206 по улице Первомайской он сбил 67-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, — рассказали в ГАИ по Новосибирской области.

Удар был настолько сильным, что от полученных травм пенсионерка умерла на месте аварии. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.