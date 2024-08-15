В Новосибирске водитель Hyundai Solaris насмерть сбил 67-летнюю пенсионерку

— 33-летний водитель Hyundai Solaris ехал по улице Аксёнова в сторону улицы Героев Революции. Напротив дома № 206 по улице Первомайской он сбил 67-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, — рассказали в ГАИ по Новосибирской области.