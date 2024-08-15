В Иркутске неизвестный сжег магазин сети «Сарсенбаев»

«Это уже ТРИНАДЦАТЫЙ (!) случай вандализма в отношении наших магазинов, — написал бизнесмен и обратился с просьбой… к медикам: — В этот раз на видеозаписи наглядно видно, что при поджоге была большая вспышка. Возможно, поджигатель пострадал сам. Прошу медиков обратить внимание на возможные обращения лиц с ожогами!».