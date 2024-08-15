В Иркутске неизвестный сжег магазин сети «Сарсенбаев»

По данным регионального МЧС, пожар начался примерно 03:50. На тушение его ушло около получаса. Основная версия — магазин подожгли. Сомнений в этом нет, поскольку есть свидетельство: на записи камеры видеонаблюдения около ТРЦ «Юбилейный» момент поджога виден отчетливо.
Владелец сети Евгений Сарсенбаев в своем Telegram-канале поделился наболевшим:
«Это уже ТРИНАДЦАТЫЙ (!) случай вандализма в отношении наших магазинов, — написал бизнесмен и обратился с просьбой… к медикам: — В этот раз на видеозаписи наглядно видно, что при поджоге была большая вспышка. Возможно, поджигатель пострадал сам. Прошу медиков обратить внимание на возможные обращения лиц с ожогами!».