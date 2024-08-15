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В Иркутске неизвестный сжег магазин сети «Сарсенбаев»

Ночью 14 августа в иркутском микрорайоне Юбилейный дотла сгорел магазин сети «Сарсенбаев», сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

По данным регионального МЧС, пожар начался примерно 03:50. На тушение его ушло около получаса. Основная версия — магазин подожгли. Сомнений в этом нет, поскольку есть свидетельство: на записи камеры видеонаблюдения около ТРЦ «Юбилейный» момент поджога виден отчетливо.

Владелец сети Евгений Сарсенбаев в своем Telegram-канале поделился наболевшим:

«Это уже ТРИНАДЦАТЫЙ (!) случай вандализма в отношении наших магазинов, — написал бизнесмен и обратился с просьбой… к медикам: — В этот раз на видеозаписи наглядно видно, что при поджоге была большая вспышка. Возможно, поджигатель пострадал сам. Прошу медиков обратить внимание на возможные обращения лиц с ожогами!».

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