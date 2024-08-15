Четыре юных байкера погибли в ДТП в Иркутской области с начала года

С начала года на территории Иркутской области произошло 50 ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов. В них погибло четыре человека, еще 72 пострадало. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
За это время из числа несовершеннолетних пострадало 20 пассажиров, шесть пешеходов и 46 водителей в возрасте от 9 до 18 лет. Подростки часто управляют мототранспортом без водительского удостоверения.
— Если подросток достиг 16-летнего возраста, то, за езду без права управления, административная ответственность в виде штрафа составит от 5 до 15 тысяч рублей. За школьника более младшего возраста ответственность понесут родители, — рассказали в пресс-службе ведомства.
С начала 2024 года правоохранители обнаружили около 400 таких нарушений и привлекли к ответственности 200 родителей. Помимо прочего, за передачу управления человеку, не имеющему водительские права, можно получить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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