В оперативно-дежурную службу Барановичского РОВД поступило сообщение о том, что в лесном массиве у деревни Лесная нашли предмет, напоминающий снаряд времен войны.
Саперно-пиротехническая группа в/ч 3393 установила, что найденный объект — 122 мм снаряд времен Великой Отечественной войны.
Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено.
В УВД напомнили, что при обнаружении боеприпасов, сохранившихся с военных времен, нужно сразу же сообщать в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.
В Барановичском районе обнаружили снаряд времен ВОВ
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей Брестского облисполкома.
В оперативно-дежурную службу Барановичского РОВД поступило сообщение о том, что в лесном массиве у деревни Лесная нашли предмет, напоминающий снаряд времен войны.