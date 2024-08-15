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В Барановичском районе обнаружили снаряд времен ВОВ

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей Брестского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Барановичского РОВД поступило сообщение о том, что в лесном массиве у деревни Лесная нашли предмет, напоминающий снаряд времен войны.

Саперно-пиротехническая группа в/ч 3393 установила, что найденный объект — 122 мм снаряд времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено.

В УВД напомнили, что при обнаружении боеприпасов, сохранившихся с военных времен, нужно сразу же сообщать в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.