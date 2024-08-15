В Барановичском районе обнаружили снаряд времен ВОВ

В оперативно-дежурную службу Барановичского РОВД поступило сообщение о том, что в лесном массиве у деревни Лесная нашли предмет, напоминающий снаряд времен войны.



Саперно-пиротехническая группа в/ч 3393 установила, что найденный объект — 122 мм снаряд времен Великой Отечественной войны.



Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено.



В УВД напомнили, что при обнаружении боеприпасов, сохранившихся с военных времен, нужно сразу же сообщать в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.