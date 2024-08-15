Хабаровский суд вынес приговор виновному в гибели девушки в ДТП

После виновник покинул место трагедии, однако сотрудники правоохранительных органов быстро его разыскали. Суд признал беглеца виновным и назначил наказание: шесть лет заключения в колонии-поселении. Кроме того, ему на два года и шесть месяцев запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.