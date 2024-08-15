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Хабаровский суд вынес приговор виновному в гибели девушки в ДТП

В Хабаровске судебные органы вынесли приговор 36-летнему водителю, чья безответственность привела к трагедии на дороге.

Источник: AP 2023

=Железнодорожный районный суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, ставшем причиной гибели человека, с отягчающим обстоятельством — оставлением места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Июльским вечером 2023 года, находясь за рулем «Тойоты-Короллы-Филдер», мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате этого маневра произошла авария с участием «Тойоты-Приус» и «Хонды-Фит». К сожалению, в ДТП погибла молодая девушка, сидевшая в «Хонде-Фит».

После виновник покинул место трагедии, однако сотрудники правоохранительных органов быстро его разыскали. Суд признал беглеца виновным и назначил наказание: шесть лет заключения в колонии-поселении. Кроме того, ему на два года и шесть месяцев запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.