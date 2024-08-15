Хабаровский суд вынес приговор виновному в гибели девушки в ДТП

=Железнодорожный районный суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, ставшем причиной гибели человека, с отягчающим обстоятельством — оставлением места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Июльским вечером 2023 года, находясь за рулем «Тойоты-Короллы-Филдер», мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате этого маневра произошла авария с участием «Тойоты-Приус» и «Хонды-Фит». К сожалению, в ДТП погибла молодая девушка, сидевшая в «Хонде-Фит».
После виновник покинул место трагедии, однако сотрудники правоохранительных органов быстро его разыскали. Суд признал беглеца виновным и назначил наказание: шесть лет заключения в колонии-поселении. Кроме того, ему на два года и шесть месяцев запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.