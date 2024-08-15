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В Туапсе поезд Адлер — Воркута насмерть сбил двух перебегавших пути женщин

В Туапсе поезд Адлер — Воркута насмерть сбил двух перебегавших пути женщин, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Сообщение о том, что на перегоне Шепси — Туапсе поезд смертельно травмировал женщин, поступило в дежурную часть Туапсинского линейного отдела полиции.

Установлено, что заметивший женщин машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, однако избежать трагедии не удалось. Перебегавшие железнодорожные пути женщины 1965 и 1959 годов рождения получили несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в Краснодаре в тяжелом состоянии госпитализировали сбитого поездом мужчину. Сообщение, что в районе завода им. Седина пассажирский поезд наехал на переходившего железнодорожные пути человека, поступило в дежурную часть 11 августа.

несчастный случай