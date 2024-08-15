Почему осужденный сын Даулета Турлыханова разгуливал по Алматы — ответ Военного суда

«Военный суд Алматинского гарнизона сообщает, что судебный акт по делу в отношении Болат Н. своевременно был направлен на исполнение в ДУИС Астаны, по месту его регистрации. Письмом Службой пробации по Байконырскому району Астаны материал был возвращен без исполнения в связи с тем, что адрес не соответствовал адресу по приговору».