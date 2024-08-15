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В ДТП под Анапой пострадали семь человек

ГУМВД: в ДТП с перевернутым микроавтобусом под Анапой пострадали семь человек.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 15 авг — РИА Новости. Под Анапой перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«За медицинской помощью обратились семь человек», — говорится в пресс-релизе со ссылкой на командира отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД по Анапе майора Виктора Ярушевского.

ДТП произошло около 4 утра районе хутора Тарусино на трассе Новороссийск — Керчь. В микроавтобусе Volkswagen Transporter находились 19 пассажиров.

По предварительной информации, 56-летний водитель уснул за рулем. Он занимался частным извозом, перевозя желающих из Владикавказа в Анапу.