В ДТП под Анапой пострадали семь человек

КРАСНОДАР, 15 авг — РИА Новости. Под Анапой перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
«За медицинской помощью обратились семь человек», — говорится в пресс-релизе со ссылкой на командира отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД по Анапе майора Виктора Ярушевского.
ДТП произошло около 4 утра районе хутора Тарусино на трассе Новороссийск — Керчь. В микроавтобусе Volkswagen Transporter находились 19 пассажиров.
По предварительной информации, 56-летний водитель уснул за рулем. Он занимался частным извозом, перевозя желающих из Владикавказа в Анапу.