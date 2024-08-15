Под Анапой перевернулся микроавтобус с пассажирами, пострадали семь человек

Авария произошла рано утром 15 августа в районе хутора Тарусино под Анапой. На трассе «Новороссийск-Керчь» перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter В нем находились 19 пассажиров.
«Все пассажиры и водитель живы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Командир отдельной роты ДПС по Анапе Виктор Ярушевский добавил, что за медицинской помощью после аварии обратились семь человек.
Предварительно, 56-летний водитель уснул за рулем. Шофер занимался частными пассажирскими перевозками. Известно, что в этот раз он вез отдыхающих из Владикавказа в Анапу.
В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее авария случилась в Туапсинском районе. Там 14 августа двух пассажиров микроавтобуса с травмами госпитализировали в больницу после ДТП. Водитель-приезжий из Петропавловска-Камчатского за рулем «Voyah» выехал на встречку, где столкнулся с заказным пассажирским транспортом.