Под Анапой перевернулся микроавтобус с пассажирами, пострадали семь человек

Ранее авария случилась в Туапсинском районе. Там 14 августа двух пассажиров микроавтобуса с травмами госпитализировали в больницу после ДТП. Водитель-приезжий из Петропавловска-Камчатского за рулем «Voyah» выехал на встречку, где столкнулся с заказным пассажирским транспортом.