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Под Анапой перевернулся микроавтобус с пассажирами, пострадали семь человек

Семь человек обратились за медпомощью после ДТП под Анапой.

Источник: соцсети

Авария произошла рано утром 15 августа в районе хутора Тарусино под Анапой. На трассе «Новороссийск-Керчь» перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter В нем находились 19 пассажиров.

«Все пассажиры и водитель живы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Командир отдельной роты ДПС по Анапе Виктор Ярушевский добавил, что за медицинской помощью после аварии обратились семь человек.

Предварительно, 56-летний водитель уснул за рулем. Шофер занимался частными пассажирскими перевозками. Известно, что в этот раз он вез отдыхающих из Владикавказа в Анапу.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее авария случилась в Туапсинском районе. Там 14 августа двух пассажиров микроавтобуса с травмами госпитализировали в больницу после ДТП. Водитель-приезжий из Петропавловска-Камчатского за рулем «Voyah» выехал на встречку, где столкнулся с заказным пассажирским транспортом.