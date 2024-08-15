Спрятанные в туалетной бумаге три Toyota пытались ввезти из Литвы в Беларусь

Спрятанные в туалетной бумаге в фуре три Toyota пытались ввезти из Литвы в Беларусь. Подробности озвучили в таможне Литвы.
Сообщается, что в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны это «Каменные Лог») литовская таможня в субботу, 10 августа, остановила грузовик MAN, следовавший в Узбекистан. За рулем находился гражданин Узбекистана. Он сообщил, что перевозит партию туалетной бумаги весом 720 килограммов.
В сообщении сказано, что большегруз проверили при помощи рентгена. При более детальной проверке выяснилось, что в полуприцепе находятся три автомобиля Toyota Land Cruiser. Водитель пояснил, что про указанный груз ничего не знает. Начато досудебное расследование. С водителя фуры взяли подписку о невыезде. Машины, которые оценили в 87 тысяч евро, и большегруз были изъяты литовскими таможенниками.