Спрятанные в туалетной бумаге три Toyota пытались ввезти из Литвы в Беларусь

В сообщении сказано, что большегруз проверили при помощи рентгена. При более детальной проверке выяснилось, что в полуприцепе находятся три автомобиля Toyota Land Cruiser. Водитель пояснил, что про указанный груз ничего не знает. Начато досудебное расследование. С водителя фуры взяли подписку о невыезде. Машины, которые оценили в 87 тысяч евро, и большегруз были изъяты литовскими таможенниками.