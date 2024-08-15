«Решил съездить на кладбище»: в Омске произошло смертельное ДТП из-за пьяного водителя

В феврале этого года омич двигался на автомобиле «Лада Гранта» по улице 1-й Трамвайной. В районе строения № 22 он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной», которой управлял 26-летний мужчина. Позднее последний скончался от травм в медицинском учреждении.