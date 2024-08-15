«Решил съездить на кладбище»: в Омске произошло смертельное ДТП из-за пьяного водителя

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В феврале этого года омич двигался на автомобиле «Лада Гранта» по улице 1-й Трамвайной. В районе строения № 22 он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной», которой управлял 26-летний мужчина. Позднее последний скончался от травм в медицинском учреждении.
Вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Он рассказал, что накануне вечером выпил 0,5 л крепкого алкоголя и 2−3 бутылки пива. Рано утром он решил съездить на кладбище, чтобы посетить могилу матери.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.