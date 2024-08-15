«Убегал от медведя и прыгнул с товарищем со скалы»: титулованный российский яхтсмен Станислав Печенкин погиб на Байкале

— Туристы находились не на тропе. Конечно, когда человек идет в тайгу он должен понимать, что там есть медведи. У нас есть памятки, которые выдаются туристам, которые арендуют кемпинги. По возможности ведется профилактическая работа с посетителями при оформлении разрешений. В социальных сетях, а также на въезде в Забайкальский национальный парк есть информационный экран с роликами. Мы предупреждаем, что лес — это дом для диких зверей и они могут встретиться. Нужно себя подготовить, например, брать с собой фальшфейер (пиротехнический сигнальный огонь — прим. Редакции), а также шуметь, чтобы отогнать диких зверей, проявлять осторожность и внимательность.