«Убегал от медведя и прыгнул с товарищем со скалы»: титулованный российский яхтсмен Станислав Печенкин погиб на Байкале

Отдых в одной из бухт Чивыркуйского залива Бурятии обернулся трагедией. Там погиб известный яхтсмен из Иркутска Станислав Печенкин. Спортсмен, пытаясь спастись от медведя, сорвался со скалы. Второй мужчина, который находился вместе со Станиславом, получил серьезные травмы. Информацию об этом корреспонденту КП-Иркутск подтвердили представители Общественной спортивной организации «Федерация парусного спорта Иркутской области».
Все произошло около десяти часов утра 14 августа. Станислав Печенкин вместе с товарищем и его супругой после регаты сошли на берег, чтобы отдохнуть. Мужчины немного прошли вглубь леса и поднялись на скалу. Неожиданно им на встречу вышел медведь.
— Начали убегать от него и прыгнули со скалы. Станислав разбился насмерть. А его товарищ получил перелом ключицы. Высота скалы в том месте составляет около шести метров, — рассказали в «Федерации парусного спорта Иркутской области».
Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», пострадавшего мужчину доставили в Баргузинскую ЦРБ, где ему оказали медицинскую помощь. На место случившегося были вызваны полицейские и сотрудники МЧС.
Гибель яхтсмена стала большим потрясением для представителей федерации.
— Станислав был очень активным и позитивным человеком. Парусным спортом занимался практически с детства. Был очень грамотным яхтсменом. Победитель множества соревнований. Причем не только российского уровня, но и международного. Не раз выигрывал Кубок Байкала по парусному спорту. Являлся организатором Байкальской парусной недели, а также возглавлял иркутское отделение Российской ассоциации буеров класса DN.Товарищ Станислава — начинающий яхтсмен. Он отправился с ним, поскольку знал, что на него можно положиться и у него много чему можно научиться. Конечно, гибель Печенкина — это невосполнимая утрата для всех нас…
Как рассказали в федерации, яхтсмен не раз бывал в этом месте, хорошо знал окрестности и понимал, что там могут встречаться дикие животные. Мужчине было 56 лет, у него остались два взрослых сына.
Гибелью яхтсмена заинтересовался республиканский СК. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», по склонам бухты и частично вдоль побережья бухты Змеиная проходит эко-тропа, вдоль которой расположены места стоянок для палаток и специальные места для разведения костров. Место пользуется популярностью у туристов.
— Туристы находились не на тропе. Конечно, когда человек идет в тайгу он должен понимать, что там есть медведи. У нас есть памятки, которые выдаются туристам, которые арендуют кемпинги. По возможности ведется профилактическая работа с посетителями при оформлении разрешений. В социальных сетях, а также на въезде в Забайкальский национальный парк есть информационный экран с роликами. Мы предупреждаем, что лес — это дом для диких зверей и они могут встретиться. Нужно себя подготовить, например, брать с собой фальшфейер (пиротехнический сигнальный огонь — прим. Редакции), а также шуметь, чтобы отогнать диких зверей, проявлять осторожность и внимательность.