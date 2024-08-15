В Коркино отменили режим ЧС, введённый из-за наводнения

Как обстоят дела с дождевым паводком, в Коркино обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в минувшую среду, 14 августа. Специалистам удалось полностью восстановить водо- и электроснабжение, а также запустить три основные канализационно-насосные станции на улицах Терешковой и Островского.
— В целом ситуация стабилизирована, однако не все последствия аномальных дождей удалось до конца ликвидировать, — сообщила Наталья Лощинина.
Так, в посёлке Шахтостроительном и некоторых других улицах около 30 частных домов все ещё подтоплены. Сложной остаётся ситуация и с водоотведением: несмотря на запуск канализационно-насосной станции, несколько подвалов МКД залиты. Снова подтоплен участок дороги Коркино — Роза. Для откачки грунтовых вод и канализационных стоков задействовали 18 единиц техники и две пожарные машины, а для отведения вод от дороги Коркино — Роза определяется подрядная организация, имеющая нужное количество спецтехники.
Спасатели помогают не только пострадавшим от паводков людям, но и животным. Например, недавно в Коркино специалисты сняли с крыши гаража спаниеля. Он забрался туда, чтобы спрятаться от хлынувшей воды, а спуститься самостоятельно уже не смог.