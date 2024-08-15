В Коркино отменили режим ЧС, введённый из-за наводнения

Так, в посёлке Шахтостроительном и некоторых других улицах около 30 частных домов все ещё подтоплены. Сложной остаётся ситуация и с водоотведением: несмотря на запуск канализационно-насосной станции, несколько подвалов МКД залиты. Снова подтоплен участок дороги Коркино — Роза. Для откачки грунтовых вод и канализационных стоков задействовали 18 единиц техники и две пожарные машины, а для отведения вод от дороги Коркино — Роза определяется подрядная организация, имеющая нужное количество спецтехники.