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В Коркино отменили режим ЧС, введённый из-за наводнения

Власти Коркино Челябинской области отменили режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за дождевых паводков, и оставили режим повышенной готовности. Реки Каменка и Чумляк полностью вернулись в границы своих берегов, однако остаются ещё затопленные территории. Подробнее об обстановке в городе рассказала его глава Наталья Лощинина.

Источник: пресс-служба администрации Коркино

Как обстоят дела с дождевым паводком, в Коркино обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в минувшую среду, 14 августа. Специалистам удалось полностью восстановить водо- и электроснабжение, а также запустить три основные канализационно-насосные станции на улицах Терешковой и Островского.

— В целом ситуация стабилизирована, однако не все последствия аномальных дождей удалось до конца ликвидировать, — сообщила Наталья Лощинина.

Так, в посёлке Шахтостроительном и некоторых других улицах около 30 частных домов все ещё подтоплены. Сложной остаётся ситуация и с водоотведением: несмотря на запуск канализационно-насосной станции, несколько подвалов МКД залиты. Снова подтоплен участок дороги Коркино — Роза. Для откачки грунтовых вод и канализационных стоков задействовали 18 единиц техники и две пожарные машины, а для отведения вод от дороги Коркино — Роза определяется подрядная организация, имеющая нужное количество спецтехники.

Спасатели помогают не только пострадавшим от паводков людям, но и животным. Например, недавно в Коркино специалисты сняли с крыши гаража спаниеля. Он забрался туда, чтобы спрятаться от хлынувшей воды, а спуститься самостоятельно уже не смог.