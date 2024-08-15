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В один день в Омской области сбили троих 8-летних велосипедистов

По всем фактам проводится проверка.

Источник: ГУ МВД

В один день в Омской области произошли три аварии с участием юных велосипедистов.

Первое ДТП случилось около 13:00 в посёлке Междуречье Тарского района. Установлено, что 8-летний велосипедист на улице Центральной столкнулся с ВАЗ-2107. С травмами школьника доставили в больницу.

За рулём автомобиля находился 17-летний подросток. ВАЗ принадлежит его старшему брату, который уже привлечён к административной ответственности за передачу машины водителю, не имеющему автомобильных прав. В отношении самого подростка и его родителей также проводится проверка.

Через два часа авария произошла в Советском округе Омска. Водитель автомобиля «Ниссан», 47-летний мужчина, двигался по улице Попова. Он сбил 8-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. Мальчику понадобилась помощь врачей.

В 17:15 случилось ещё одно ДТП. На улице 5-й Северной водитель автомобиля «Хонда Аккорд» сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. В это время школьник пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Пострадавшему также понадобилась медицинская помощь.