Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске водитель микроавтобуса ГАЗ сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде по дороге

В Минске водитель микроавтобуса ГАЗ сбил 10-летнюю девочку на велосипеде.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске водитель микроавтобуса ГАЗ сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 14 августа, в среду, примерно в 14.47 55-летний водитель, находившийся за рулем машины ГАЗ, в момент проезда нерегулируемого перекрестка улиц Шоссейной и Строителей сбил десятилетнюю девочку. Она ехала на велосипеде по проезжей части. В ведомстве отметили, что девочка была доставлена в больницу для обследования.