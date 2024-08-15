В Минске водитель микроавтобуса ГАЗ сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде по дороге

Согласно предварительным данным, 14 августа, в среду, примерно в 14.47 55-летний водитель, находившийся за рулем машины ГАЗ, в момент проезда нерегулируемого перекрестка улиц Шоссейной и Строителей сбил десятилетнюю девочку. Она ехала на велосипеде по проезжей части. В ведомстве отметили, что девочка была доставлена в больницу для обследования.