Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области под суд пойдет бывший бухгалтер районной больницы

В Шолоховском районе будут судить экс-бухгалтера районной больницы за мошенничество.

В Шолоховском районе под суд пойдет бывший бухгалтер местной больницы. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 14 августа.

По данным следствия, женщина летом 2021 года два раза получила средства для хозяйственных нужд больницы. Однако деньги на улучшение медучреждения так и не дошли. Бывшая сотрудница оставила их себе и потратила на свои нужды. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Позже обвиняемую задержали правоохранители. В отношении нее возбудили дело по статье «Мошенничество».

— В ходе следствия обвиняемая возместила ущерб, причиненный преступлением, — говорится в сообщении ведомства.