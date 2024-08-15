В Ростовской области под суд пойдет бывший бухгалтер районной больницы

По данным следствия, женщина летом 2021 года два раза получила средства для хозяйственных нужд больницы. Однако деньги на улучшение медучреждения так и не дошли. Бывшая сотрудница оставила их себе и потратила на свои нужды. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Позже обвиняемую задержали правоохранители. В отношении нее возбудили дело по статье «Мошенничество».