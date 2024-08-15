Ушел из дома и не вернулся: пропавшего подростка в Усолье-Сибирском разыскивают более десяти дней

16-летний парень пропал в Усолье-Сибирском Иркутской области. Ушел из дома 5 августа в районе восьми часов вечера и до сих пор не вернулся. О его местонахождении никто из семьи не знает. Его фотографию, а также приметы и описание одежды разослали по социальным сетям.
— Помогите найти подростка! — кинули клич в добровольческом поисково-спасательном отряде ЛизаАлерт.
Как рассказали в пресс-службе МО МВД России «Усольский», молодой человек не в первый раз сбегает из дома. Полиция и волонтеры продолжают его поиски.
— Нужна помощь добровольцев! — написали на сайте отряда.
Перед тем, как уйти из дома, юноша был одет в черную футболку, серое трико и черные кроссовки. Он среднего роста — 168 см. У него нормальное телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Сейчас он может находиться в любом районе города.