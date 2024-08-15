Ушел из дома и не вернулся: пропавшего подростка в Усолье-Сибирском разыскивают более десяти дней

16-летний парень пропал в Усолье-Сибирском Иркутской области. Ушел из дома 5 августа в районе восьми часов вечера и до сих пор не вернулся. О его местонахождении никто из семьи не знает. Его фотографию, а также приметы и описание одежды разослали по социальным сетям.