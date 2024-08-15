В столкновении грузовика и легковушки под Нижним Тагилом погибла девушка

Предварительно известно, что за рулем Mitsubishi был 28-летний молодой человек. Он ехал с 26-летней пассажиркой от Нижнего Тагила в сторону поселка Черноисточинск со скоростью, не обеспечивающей контроль над транспортом. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 50-летний мужчина.