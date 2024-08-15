В столкновении грузовика и легковушки под Нижним Тагилом погибла девушка

Под Нижним Тагилом днем 14 августа произошло смертельное столкновение Mitsubishi ASX и грузовика Shacman. Инцидент произошел на 14 километре дороги Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка.
Предварительно известно, что за рулем Mitsubishi был 28-летний молодой человек. Он ехал с 26-летней пассажиркой от Нижнего Тагила в сторону поселка Черноисточинск со скоростью, не обеспечивающей контроль над транспортом. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 50-летний мужчина.
— В результате ДТП 26-летняя девушка, пассажир иномарки, скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
Примечательно, что водительский стаж мужчины, управлявшего Mitsubishi, составляет лишь один месяц. Его состояние установит химико-токсикологическая экспертиза. По факту происшествия проводится расследование.