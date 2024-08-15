«Хотел запугать»: в Москве не стали изменять приговор омичу, совершившему серию поджогов машин с Z-символикой

1-й Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ («совершение поджога, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти») и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима — первые пять лет он проведет в тюрьме.