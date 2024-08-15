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«Хотел запугать»: в Москве не стали изменять приговор омичу, совершившему серию поджогов машин с Z-символикой

Серийному поджигателю машин с Z-символикой из Омска не стали смягчать приговор.

Источник: Комсомольская правда

Московский Военный апелляционный оставил без изменений приговор омичу, который совершил серию поджогов автомобилей с Z-символикой. Злоумышленник орудовал в ноябре 2022 года.

Позже УФСБ России по Омской области завело на мужчину уголовное дело. Омич рассказал, что поджигал машины с целью запугивания местных жителей, а также давления на принятия решения органами власти о прекращении СВО на Украине.

1-й Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ («совершение поджога, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти») и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима — первые пять лет он проведет в тюрьме.

Московский Военный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию, оставив приговор в силе.