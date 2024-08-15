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В Екатеринбурге подросток на самокате попал под колёса машины

Ехал на красный свет.

В Екатеринбурге 14-летний мальчик на самокате попал под машину. Инцидент произошёл вечером 14 августа на улице Академика Сахарова, сообщает ГИБДД.

Юноша проезжал по пешеходному переходу на красный свет. И в этот момент на него наехала машина «Хендэ Туксон». Мальчик получил перелом ноги и был доставлен в больницу.

Таким образом, в очередной раз подросток на самокате устроил ДТП. ГИБДД направит главе города Алексею Орлову данные об этом происшествии для принятия мер реагирования и профилактики подобных аварий. Также материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних.