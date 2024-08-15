Семья омичей задержана за распространение наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали семерых подозреваемых, трое из которых члены одной семьи — 38-летний организатор, его супруга и 65-летняя мать жены.
При обыске было обнаружено более 600 граммов различных наркотиков. В самом доме полицейские изъяли предметы роскоши, которые могли быть приобретены на средства, полученные распространением наркотиков.
Возбуждено два уголовных дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Ранее мы сообщали, что в Омске задержали мужчин, которые выращивали коноплю.