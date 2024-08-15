Умер основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Харчевский

О смерти сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Каждый, кто хоть раз был на авиашоу и видел высший пилотаж Харчевского, наверняка задумывался: “А могут ли самолеты вообще так летать?” А когда понимали, что человек выкручивает фигуры высшего пилотажа на седьмом десятке лет, улыбаясь перегрузкам… Человек-легенда, огромная потеря для всей авиации», — написал господин Артамонов в Telegram.
Как отметил глава региона, «Соколы России» — единственная пилотажная группа в России, которая на боевых самолетах показывает приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте.
Александр Харчевский родился 9 мая 1950 года в украинском городе Жашкове (Черкасская область). Генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик России. В 2000 году обеспечивал перелет Владимира Путина, тогда исполняющего обязанности президента, на Су-27УБ из Краснодара в Грозный и обратно.