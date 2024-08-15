Челябинцы научились нелегально ввозить люксовые иномарки через Абхазию

Челябинские таможенники выявили несколько фактов незаконного перемещения через границу дорогих заграничных автомобилей под видом временного ввоза. Таким образом нарушители пытались избежать уплаты миллионных пошлин. Примечательно, что во всех случаях машины прибывали из Абхазии, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу таможни.
Сразу два премиальных авто, Lexus GS 350 и BMW X5, привез в Россию из Закавказья 34-летний житель Челябинска. Указав в документах недостоверные сведения, он избежал уплаты налогов и пошлин на сумму 5 млн рублей.
По аналогичной схеме действовал еще один южноуралец, купивший в Абхазии японский седан Nissan Fuga и не уплативший за его ввоз в Россию 2 млн рублей.
Из той же республики прибыл внедорожник Lexus GX 470. Собственником автомобиля был 26-летний гражданин Киргизии. Он должен был уплатить в бюджет 2,5 млн рублей таможенной пошлины, но избежал этого, задекларировав транспортное средство как временный ввоз.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что челябинцы все чаще предпочитают покупать иномарки не в местных автосалонах, а завозить их из стран дальнего зарубежья.