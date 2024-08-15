Бухгалтеры одной из поликлиник Алматы похитили 341 млн тенге

В Агентстве по противодействию коррупции рассказали, что суд Медеуского района Алматы осудил бухгалтеров одной из городских поликлиник, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Хангиреева и Туганбаева совершили хищение бюджетных средств в сумме более 341 млн тенге. Они незаконно перечисляли заработную плату и другие выплаты лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в больнице. Приговором суда главному бухгалтеру Хангиреевой назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Ее подчиненный работник Туганбаева приговорена к 7 годам лишения свободы», — сообщили в Антикоре.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Агентстве по противодействию коррупции рассказали о хищении 708 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения города. «Бывший заместитель директора ТОО “Балхаш Жылу” и главный бухгалтер предприятия осуждены за хищение бюджетных средств. Уголовное дело расследовалось Агентством по финансовому мониторингу. Осужденные лица с июня 2020 года по январь 2023 года совершили хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения города, через необоснованное перечисление на счета лжепредприятий, с которыми фактически каких-либо гражданско-правовых сделок не было. Похищенные бюджетные средства легализовывали через совершение сделок с недвижимым имуществом, для извлечения дохода от его использования», — рассказали в Антикоре.