В Красном Селе мужчину подозревают в убийстве собственной матери

В полицию Гатчинского района 13 августа поступило сообщение о том, что на садовом участке на 1-й линии СНТ «Тайцы» произошло возгорание одноэтажного деревянного дома. После тушения на месте происшествия были обнаружены сильно обгоревшие останки 70-летней хозяйки. Согласно судебно-медицинской экспертизе было установлено, что смерть женщины наступила в результате побоев.