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В Красном Селе мужчину подозревают в убийстве собственной матери

Её останки нашли после пожара в доме.

В Красном Селе задержан подозреваемый в убийстве собственной матери, тело которой было обнаружено в сгоревшем доме. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Гатчинского района 13 августа поступило сообщение о том, что на садовом участке на 1-й линии СНТ «Тайцы» произошло возгорание одноэтажного деревянного дома. После тушения на месте происшествия были обнаружены сильно обгоревшие останки 70-летней хозяйки. Согласно судебно-медицинской экспертизе было установлено, что смерть женщины наступила в результате побоев.

Вечером 14 августа в квартире в Красном Селе по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний неработающий сын погибшей женщины.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

пожары