ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области

ФСБ продемонстрировало кадры задержания одного из подозреваемых на выходе из магазина «Магнит». Задержанный, которого скрутили и положили на асфальт, признается, что некоторое время назад оставил «сделанную бомбу» в схроне. Также на видео показаны кадры изъятия взрывного устройства роботом-сапером во дворе дома — оно было спрятано в пакете под деревом, а также уничтожения устройства за пределами жилого сектора. На рентгеновском снимке видно, что оно начинено мелкими гвоздями.