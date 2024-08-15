ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области

«ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ предотвращена подготовка террористического акта в Тюменской области, — сообщили в ЦОС. — В результате проведенных мероприятий задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска».
В оборудованном ими схроне обнаружены два самодельных зажигательных устройства (СЗУ) и самодельное взрывное устройство (СВУ), которые были уничтожены на месте специалистами-взрывотехниками.
«В средствах связи задержанных выявлены инструкции по изготовлению СВУ, СЗУ и видеозаписи их испытаний», — отметили в ФСБ.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).
ФСБ продемонстрировало кадры задержания одного из подозреваемых на выходе из магазина «Магнит». Задержанный, которого скрутили и положили на асфальт, признается, что некоторое время назад оставил «сделанную бомбу» в схроне. Также на видео показаны кадры изъятия взрывного устройства роботом-сапером во дворе дома — оно было спрятано в пакете под деревом, а также уничтожения устройства за пределами жилого сектора. На рентгеновском снимке видно, что оно начинено мелкими гвоздями.