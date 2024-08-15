Задержан житель Колпино, обливший кипятком соседа по «коммуналке»

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). После проведения медицинской экспертизы оно было переквалифицировано на часть 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).