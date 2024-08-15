В Хабаровске задержали 17-летнего участника мошеннической схемы

В Хабаровске полицейские арестовали 17-летнего подозреваемого в участии мошеннической схемы, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным предварительного следствия, в июле 2024 года 78-летняя жительница города получила звонок от неизвестной, представившейся её знакомой. Незнакомка сообщила, что она якобы находится в больнице с переломами обеих ног и требует срочной операции стоимостью 730 тысяч рублей. Пожилая женщина верила услышанному и выразила желание помочь, уточнив, что у неё имеется только 130 тысяч рублей.
Аферистка убедила женщину передать деньги «сотруднику правоохранительных органов», который якобы приедет к ней домой. Вскоре прибыл незнакомец, и доверчивая пенсионерка отдала ему свои сбережения.
Сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по г. Хабаровску задержали подозреваемого — 17-летнего студента колледжа без судимостей. Подозреваемый утверждает, что нашел работу через мессенджер, где получал инструкции от «работодателя». Деньги, полученные от пенсионерки, он распределил следующим образом: 70 тысяч рублей перевел через банкомат «куратору», а оставшиеся средства потратил на одежду и продукты.
В ходе расследования подозреваемый полностью возместил ущерб потерпевшей.
Следователи отдела полиции № 7 УМВД России по г. Хабаровску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция за которое предусматривает до пяти лет лишения свободы.