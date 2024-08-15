В Хабаровске задержали 17-летнего участника мошеннической схемы

По данным предварительного следствия, в июле 2024 года 78-летняя жительница города получила звонок от неизвестной, представившейся её знакомой. Незнакомка сообщила, что она якобы находится в больнице с переломами обеих ног и требует срочной операции стоимостью 730 тысяч рублей. Пожилая женщина верила услышанному и выразила желание помочь, уточнив, что у неё имеется только 130 тысяч рублей.