Блогершу из Новосибирска накажут за наскальную надпись на Алтае

— Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс среди жителей Республики Алтай. В ходе проведенной сотрудниками полиции проверки, лица причастные к нанесению надписей были установлены. Они являются жителями г. Новосибирска. Одна из участниц скандального видео оставила на скале в районе бома свою фамилию. Собранные материалы в настоящее время переданы в административную комиссию Чемальского района, для рассмотрения и привлечения их к ответственности, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.