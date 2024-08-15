Блогершу из Новосибирска накажут за наскальную надпись на Алтае

Штраф от 2 до 5 тысяч рублей грозит новосибирской блогерше Яне Кашиной, которая написала свою фамилию на скале в Горном Алтае. Алтайская полиция провела проверку в отношении девушки и передала материалы в административную комиссию.
Напомним, инцидент произошел 9 августа.
Туристка из Новосибирска написала на скале в селе Турбаза Катунь свою фамилию. Это увидели проезжающие мимо местные жители, которые сняли на видео факт осквернения алтайских скал и сделали девушке замечание, предложив стереть надпись. Блогерша ответила на это хамством, назвав «овчарками» людей, которые сделали ей замечание.
Видео скандала моментально стало вирусным в соцсетях, где подавляющее большинство пользователей осудили блогершу.
Спустя некоторое время Яна Кашина разместила в соцсетях еще одно видео, в котором рассказала, что по-прежнему не понимает, за что ее подвергли обструкции и посоветовала хейтерам «скинуться и поставить табличку о том, что там нельзя писать».
Полицейские Чемальского района провели проверку по факту нанесения надписей на скалах.
— Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс среди жителей Республики Алтай. В ходе проведенной сотрудниками полиции проверки, лица причастные к нанесению надписей были установлены. Они являются жителями г. Новосибирска. Одна из участниц скандального видео оставила на скале в районе бома свою фамилию. Собранные материалы в настоящее время переданы в административную комиссию Чемальского района, для рассмотрения и привлечения их к ответственности, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Согласно ст. 3 Закона Республики Алтай «Об административных правонарушениях», несанкционированное нанесение надписей влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тыс. руб.
Екатерина СОСНИНА.