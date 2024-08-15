В Канске бывший заключенный избил подругу сожительницы и получил новый срок

В Канске вынесли приговор бывшему заключенному за грабеж и избиение женщины. Пострадавшей оказалась 36-летняя подруга его сожительницы и в роковой вечер компания распивала алкоголь. В какой-то момент 45-летний подсудимый попросил у женщины 200 рублей на спиртное — знакомая согласилась, но давать деньги сразу не стала. Разозлившись, мужчина решил вытащить деньги из чужой сумки, на что владелица имущества ответила сопротивлением. В результате подсудимый несколько раз ударил женщину по лицу, после чего вытащил из чужого кошелька 4 тысячи рублей и скрылся.