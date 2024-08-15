В отношении заместителя начальника Красноярской железной дороги возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, в период с августа 2021 по декабрь 2021 года в г. Красноярске и Красноярском крае должностное лицо получило взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде имущества — кровельного материала для использования при строительстве своего жилого дома на общую сумму свыше 1 млн рублей, то есть в особо крупном размере. Условием передачи взятки явилось принятие мер к подписанию актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости таких работ путем дачи указаний подчиненным работникам в случае возникновения у данных организаций проблем, связанных с выполнением и приемом работ по договорам строительно-монтажных работ на перегоне «Лукашевич-Кой» участка «Междуреченск-Тайшет» Краснояркой железной дороги, а также привлечение данных коммерческих организаций к выполнению субподрядных строительно-монтажных на других объектах строительства.

Противоправные действия фигурантов были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю и Сибирского линейного управления МВД России.