В отношении заместителя начальника Красноярской железной дороги возбуждено уголовное дело

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по строительству за получение и двух представителей коммерческой организаций за дачу взятки, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на Восточное межрегиональное СУТ СК России.
Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального СУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная в особо крупном размере).
По предварительным данным, в период с августа 2021 по декабрь 2021 года в г. Красноярске и Красноярском крае должностное лицо получило взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде имущества — кровельного материала для использования при строительстве своего жилого дома на общую сумму свыше 1 млн рублей, то есть в особо крупном размере. Условием передачи взятки явилось принятие мер к подписанию актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости таких работ путем дачи указаний подчиненным работникам в случае возникновения у данных организаций проблем, связанных с выполнением и приемом работ по договорам строительно-монтажных работ на перегоне «Лукашевич-Кой» участка «Междуреченск-Тайшет» Краснояркой железной дороги, а также привлечение данных коммерческих организаций к выполнению субподрядных строительно-монтажных на других объектах строительства.
Противоправные действия фигурантов были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю и Сибирского линейного управления МВД России.
В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Представители двух коммерческих организаций допрошены в качестве подозреваемых.
Следователями следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.