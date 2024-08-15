В Молдове при тушении огня погиб пожарный

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. При ликвидации природного пожара в селе Старые Радуляны Флорештского района погиб сержант Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Денис Тимохин.
«Звонок в службу 112 о пожаре поступил в среду в 16.40. На место происшествия была направлена бригада из пожарно-спасательной части Флорешт. Сотрудники ГИЧС прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Поскольку огонь быстро распространялся, было принято решение о подкреплении, и на место происшествия была направлена команда из департамента по ЧС Сорок. Прибыв на место назначения, пожарные второй команды обнаружили тело своего коллеги на земле в районе, охваченном огнем», — отмечается в сообщении ГИЧС.
Сотрудники ГИЧС выразили соболезнования семье и близким погибшего пожарного.
«Сержант Денис Тимохин продемонстрировал преданность долгу, выполняя благородную миссию по спасению человеческих жизней. Он останется в истории ГИЧС как истинный пример мужества, преданности и самопожертвования».
Обстоятельства происшедшего предстоит расследовать компетентным органам. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.