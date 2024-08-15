В Молдове при тушении огня погиб пожарный

«Звонок в службу 112 о пожаре поступил в среду в 16.40. На место происшествия была направлена бригада из пожарно-спасательной части Флорешт. Сотрудники ГИЧС прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Поскольку огонь быстро распространялся, было принято решение о подкреплении, и на место происшествия была направлена команда из департамента по ЧС Сорок. Прибыв на место назначения, пожарные второй команды обнаружили тело своего коллеги на земле в районе, охваченном огнем», — отмечается в сообщении ГИЧС.