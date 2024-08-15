Продавец был в ужасе, когда услышал его исповедь: житель Хабаровского края зверски расправился с матерью и ушел в магазин

Сын и его 66-летняя мать не были примерами для подражания. Жизненные невзгоды сломили женщину, она потянулась к бутылке и больше не смогла ее отпустить (фигурально выражаясь). Мужчина был резко против такого образа жизни матери. Просил ее не пить, ругал, но… иногда был не прочь составить ей компанию.