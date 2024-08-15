Продавец был в ужасе, когда услышал его исповедь: житель Хабаровского края зверски расправился с матерью и ушел в магазин

«В состоянии алкогольного опьянения…» — эта фраза — частый спутник криминальных сводок. Продолжение может быть леденящим душу, именно о таком мы и расскажем. Как 38-летний житель села Сосновка собственными руками убил одного из самых дорогих людей в мире — родную маму. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
«ТЫ НЕ ПЕЙ, НО Я БУДУ»
Сын и его 66-летняя мать не были примерами для подражания. Жизненные невзгоды сломили женщину, она потянулась к бутылке и больше не смогла ее отпустить (фигурально выражаясь). Мужчина был резко против такого образа жизни матери. Просил ее не пить, ругал, но… иногда был не прочь составить ей компанию.
В январе этого года странная семья снова собралась дома на Шоссейной улице. Пили, ругались, потом устроили драку из-за пустяка. По словам источника, женщина забрала у сына бутылку, поставила около себя. Когда мужчина за ней потянулся, мать его ударила. Тут отпрыск и сорвался.
Следствие считает, что сын бил мать по телу, голове и шее. Бил жестко и нещадно. Удары были настолько сильные, что женщина рухнула на пол и умерла от полученных ранений. Отпрыск не сразу осознал, что произошло — все-таки алкоголя было выпито немало.
ОФИЦИАЛЬНО
А точнее, было выпито все, что хранилось в доме. Мужчина решил сходить за добавкой в магазин. Там-то он и рассказал обо всем продавцу, попросил его вызвать скорую. Шокированный сотрудник магазина никак не ожидал услышать такие откровения. Сына погибшей задержали, уголовное дело было заведено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».
«Допрошены свидетели, получены заключения ряда судебных экспертиз, а также проведены иные следственные действия, результаты которых позволили установить причастность мужчины к совершению инкриминируемого преступления», — сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Мужчина не стал отпираться и признал свою вину. Ему грозит до 15 лет колонии.
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Материалы направлены в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу», — прокомментировала Майя Трубчик, официальный представитель прокуратуры региона.