Воронежцам рассказали, где сбили БПЛА 15 августа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дроны ВСУ атаковали город Шебекино. Пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи: у женщины — закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины. Бригадами скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще двоих пострадавших с различными осколочными ранениями скорые отвезли в областную клиническую больницу.