Воронежцам рассказали, где сбили БПЛА 15 августа

В ночь на четверг, 15 августа, дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Позднее, около 7:15 по московскому времени, над регионом был ликвидирован еще один БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дроны ВСУ атаковали город Шебекино. Пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи: у женщины — закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины. Бригадами скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще двоих пострадавших с различными осколочными ранениями скорые отвезли в областную клиническую больницу.
— В результате нескольких атак БПЛА произошло возгорание двух квартир в МКД. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, — проинформировал Вячеслав Гладков.
В Воронежской области этой ночью опасность атаки беспилотных воздушных судов не объявлялась.
РИА «Воронеж» писало, что ночью 14 августа на территории региона средства ПВО уничтожили 37 БПЛА самолетного типа. Обошлось без пострадавших. Мэрия Воронежа приступила к ликвидации последствий падения обломков беспилотников. На текущий момент известно, что в столице Черноземья повреждения получили 4 дома и 3 автомобиля. В Сети публикуют снимки, предположительно, обломков одного из сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов.