Под Новосибирском ввели режим ЧС из-за питьевой воды с мышьяком

Добавим, что проверка Роспотребнадзора несколько раз показывала превышение предельно допустимой концентрации мышьяка в водопроводной воде села Целинное Коченевского района, где проживают всего 700 человек. После этой ситуации суд по иску прокуратуры остановил подачу воды до устранения загрязнения, которое создает риски для здоровья населения. Более того, администрацию обязали обеспечить местных жителей нормальной питьевой водой.